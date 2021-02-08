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Общество

Почти 29 тысяч школьников начальных классов обеспечены горячим питанием в Псковской области

В Псковской области с 1 сентября 2020 года горячим питанием обеспечены почти 29 тысяч детей с 1 по 4 класс. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на совещании по актуальным вопросам социальной сферы Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

На эти цели из федерального бюджета в 2021 году выделено 314 млн рублей. Александр Седунов также проинформировал, что до 15 апреля пройдет очередная государственная проверка готовности школ к предоставлению услуг горячего питания на следующий учебный год. В связи с этим руководству учреждений поручено совместно с региональным управлением Роспотребнадзора отработать все актуальные вопросы и заранее устранить замечания. В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук добавил, что предварительный мониторинг проведен уже более чем в 60 образовательных учреждениях.

В рамках совещания участники также обсудили вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с региональным управлением ФСИН России. В частности, заместителям глав районов были презентованы производственные возможности подведомственных учреждений управления. Ранее вопросы сотрудничества управления и администрации региона были рассмотрены на совещании с участием руководства обеих сторон.

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