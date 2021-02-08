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Зрителей на трибунах Ледового дворца Пскова рассчитывают увидеть к концу сезона

Зрителей на трибунах Ледового дворца Пскова рассчитывают увидеть к концу сезона, сообщил в эфире ПАИ-live директор учреждения Иван Штылин.

По его словам, на это надеются и сами спортсмены. При этом Иван Штылин уверен, что спортивные учреждения нужно приравнять к театрам и филармонии, где разрешили заполнять залы уже на 50%. «То, что ощущает спортсмен на льду, когда есть зрители и когда их нет, – это две большие разницы. Конечно, это сильная мотивация. И возможность для родителей или для любителей вида спорта прийти полюбоваться хоккеем, катанием – это совсем другие эмоции, когда вживую», - уточнил директор Ледового дворца.

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