Зрителей на трибунах Ледового дворца Пскова рассчитывают увидеть к концу сезона
Зрителей на трибунах Ледового дворца Пскова рассчитывают увидеть к концу сезона, сообщил в эфире ПАИ-live директор учреждения Иван Штылин.
По его словам, на это надеются и сами спортсмены. При этом Иван Штылин уверен, что спортивные учреждения нужно приравнять к театрам и филармонии, где разрешили заполнять залы уже на 50%. «То, что ощущает спортсмен на льду, когда есть зрители и когда их нет, – это две большие разницы. Конечно, это сильная мотивация. И возможность для родителей или для любителей вида спорта прийти полюбоваться хоккеем, катанием – это совсем другие эмоции, когда вживую», - уточнил директор Ледового дворца.