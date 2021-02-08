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Спорт

Какие соревнования пройдут в псковском Ледовом дворце в ближайшие три месяца

Все отборочные соревнования должны пройти в сжатые сроки. Фото ПАИ.

Какие соревнования пройдут в Ледовом дворце Пскова в ближайшие три месяца, рассказал в эфире ПАИ-live 8 февраля директор учреждения Иван Штылин.

По словам Ивана Штылина, на февраль, март, апрель традиционно приходится пик соревнований, в это время проходят отборочные соревнования и уже до мая все выходные в Ледовом расписаны под соревнования.

«Со следующей недели начнутся отборочные этапы Всероссийского турнира «Золотая шайба» по трем возрастам, турнир пройдет в Пскове.  6-7 марта пройдут региональные соревнования по фигурному катанию не коньках. Также на март запланирован турнир памяти 6-й роты по хоккею среди спортсменов 2007 года рождения,  также турниры среди взрослых и любителей – чемпионат Псковской области и Ночная хоккейная лига», - рассказал спикер.

Штылин также обратил внимание на то, что для участия нашей команды во Всероссийском финале Ночной хоккейной лиги псковские турниры должны пройти до 1 апреля.

«Это порядка 85 матчей, это серьезная нагрузка на лёд и на команды. То, что мы раньше проводили за 6-7 месяцев, сейчас федерациям надо постараться уместить в 2-3 месяца», - отметил директор Ледового дворца.

 

 

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