Успехи псковских спортсменов отметил Иван Штылин

17:34, 08 февраля 2021, ПАИ

Успехи псковских спортсменов отметил директор Ледового дворца Пскова Иван Штылин в эфире ПАИ-live.

«Даже в пандемийный год мы показали, что Псковская область продвинулась немножко выше, и на карте спортивных достижений появился Псков», - подчеркнул Иван Штылин. Он напомнил, что в прошлом году псковичка Валерия Зайцева заняла 6 место на зональных соревнованиях в первенстве России по фигурному катанию, проиграв только московским спортсменам.

А на «Золотой шайбе» отличились мальчики 2009 года рождения. «Они участвовали в суперфинале в Перми, заняли пусть даже для нас обидное 6-е место, потому что абсолютно на равных могли играть в финале и даже выигрывать», - отметил Иван Штылин.

Поэтому он уверен, что уровень подготовки спортсменов с каждым годом растёт и у школы псковского хоккея и фигурного катания появляются традиции. Также в городе есть кадровый состав тренеров, которые сегодня работают, и их компетенция постоянно повышается.