Известные молодежные группы планируют приехать в Псков весной

17:52, 08 февраля 2021, ПАИ

Ледовый дворец Пскова готовит два концерта известных молодежных групп. Об этом заявил директор учреждения Иван Штылин в эфире ПАИ-live.

По его словам, буквально на днях популярные среди молодёжи группы изъявили желание в апреле и мае приехать в Ледовый дворец Пскова, выбрав его в качестве площадки для выступления. «Мы надеемся, что ограничения в части посетителей будут сняты», - отметил Иван Штылин.

Он также подчеркнул, что концерты для учреждения являются одним из средств дохода, который направляется на его содержание. «Почему-то большинство считает, что наше учреждение полностью бюджетное, но 40% расходов учреждения – это деятельность и доходы, полученные от платных услуг. Соответственно, концерты являются для нас серьезным источником дохода. В этом году запланировано два концерта», - рассказал директор Ледового дворца.