0
17:55
Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
11:28
Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
21:32
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
19:25
Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
18:21
Публикуем фоторепортаж с места ДТП на пересечении улиц Невского и Матросова в Пскове
18:07
Автомобиль протаранил забор у жилого частного дома в Пскове
14:35
Подозреваемого в краже продуктов на сумму более 5000 рублей задержали в Острове
Еще новости
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове

Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП случилось на улице Карбышева, 26. По словам водителя Chevrolet, он двигался со стороны кафе «Кирпичи», не справился с управлением, его автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с такси марки Renault, за рулём которой была девушка.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир такси.

На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ожидается приезд скорой помощи.

  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
08 февраля 2021
Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
08 февраля 2021
Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
07 февраля 2021
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
07 февраля 2021
Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
Публикуем фоторепортаж с места ДТП на пересечении улиц Невского и Матросова в Пскове
07 февраля 2021
Публикуем фоторепортаж с места ДТП на пересечении улиц Невского и Матросова в Пскове
Автомобиль протаранил забор у жилого частного дома в Пскове
07 февраля 2021
Автомобиль протаранил забор у жилого частного дома в Пскове
Подозреваемого в краже продуктов на сумму более 5000 рублей задержали в Острове
07 февраля 2021
Подозреваемого в краже продуктов на сумму более 5000 рублей задержали в Острове
Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове
07 февраля 2021
Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове

Идет загрузка...