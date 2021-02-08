Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове

17:55, 08 февраля 2021, ПАИ

Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП случилось на улице Карбышева, 26. По словам водителя Chevrolet, он двигался со стороны кафе «Кирпичи», не справился с управлением, его автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с такси марки Renault, за рулём которой была девушка.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир такси.

На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ожидается приезд скорой помощи.