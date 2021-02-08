Ко Дню науки Псковский филиал Академии ФСИН России отметил лучших преподавателей и студентов

19:30, 08 февраля 2021, ПАИ

В Академии ФСИН в День науки наградили лучших за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности образовательной организации – об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

В псковском филиале академии состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню российской науки, с участием руководства, представителей профессорско-преподавательского состава и обучающихся вуза.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только учёных, но и всех тех, кто помогает молодёжи найти своё место в науке, – преподавателей, руководящих исследованиями обучающихся.

Сотрудникам, ставшим победителями и призёрами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов в 2020 году, были вручены дипломы образовательной организации.

Победителем сразу в двух номинациях – «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» и «Лучший руководитель научного кружка» – стал врио начальника кафедры государственно-правовых дисциплин полковник внутренней службы Роман Иваняков.

В номинации «Лучшая кафедра по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов» победу одержала кафедра уголовно-правовых дисциплин, которую возглавляет Максим Богданов.

В номинации «Отличник науки» первое место заняла курсант третьего курса Диана Сабирова.

За большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза ряду сотрудников, курсантов и студентов объявлена благодарность.

Обучающихся наградили дипломами за победы в научных мероприятиях.

На торжественном мероприятии были также объявлены результаты конкурсов среди курсантов, посвящённых Дню российской науки.

Так, в конкурсе презентаций «Связь юриспруденции с другими науками» победу одержала Карина Чернова, в конкурсе эссе «Зачем нужна наука в нашей жизни?» – Дарья Зайцева, а в конкурсе плакатов «Современные тенденции развития научной мысли» лучшей признана творческая работа 12-й учебной группы.

На собрании получили награды команды, ставшие победителями и призёрами интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», который проходил среди сотрудников псковского филиала академии накануне праздника.