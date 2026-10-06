Сотрудники Псковской областной больницы привились от гриппа

12:29, 06 октября 2026, ПАИ

Вакцинация сотрудников от гриппа прошла в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.

Медицинские работники находятся на передовой борьбы с вирусами. Каждый день они контактируют с сотнями пациентов, среди которых есть люди из групп риска: пожилые, беременные и те, кто имеет тяжёлые хронические заболевания.

Врачи, медсёстры, санитарки и административный персонал больницы приняли участие в вакцинации. Как подчеркнули в учреждении, чтобы надёжно защищать других, нужно сначала создать крепкий щит для себя.

«Мы не можем позволить себе болеть в сезон эпидемии. Во-первых, это прямой риск для наших пациентов. Во-вторых, выпадение даже одного специалиста из графика – это колоссальная нагрузка на коллег. Прививка – это наш профессиональный и человеческий долг», – отметила заместитель главного врача ПОКБ Екатерина Астафьева.