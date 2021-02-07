Актёру Джеку Леммону сегодня исполнилось бы 96 лет

19:44, 08 февраля 2021, ПАИ

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Сегодня исполнилось бы 96 лет Джеку Леммону (1925–2001).

Сыграв почти в сотне фильмов и телесериалов, Леммон стал одним из самых популярных актёров США, где его даже называли «божественным клоуном».

Уже в возрасте восьми лет Джек Леммон твёрдо решил стать актёром, но в кино он пришёл не сразу. После окончания Гарварда он служил на флоте и появился на экране лишь в 1949 году. Его дебютом стала небольшая роль в картине «Девушки предпочитают моряков».

Мировая слава и номинация на «Оскар» пришли к нему вскоре после выпуска на экраны знаменитой комедии «В джазе только девушки», хотя ещё за несколько лет до этого он уже получил «Оскар» за роль второго плана в трагикомедии «Мистер Робертс». В начале 1960-х годов Леммон резко сменил актёрское амплуа, чередуя комические и драматические роли.