Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции

20:10, 08 февраля 2021, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении декана одного из факультетов ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» и его заместителя, сообщили Псковскому агентству информации в региональной пресс-службе СУ СК России.

Они обвиняются в совершении девяти эпизодов получения взяток (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), одного факта мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), кроме того, декану инкриминируется два факта служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), а его заместителю – шесть таких фактов (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2016–2019 годах предполагаемые злоумышленники, находясь по месту работы и в иных местах, систематически получали от студентов разные суммы взяток как наличными, так переводом на банковские карты за допуск к сдаче сессий без фактического посещения занятий и успешную сдачу зачётов, экзаменов и практик без фактической проверки знаний. Общий размер незаконного обогащения обвиняемых составил свыше 400 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.