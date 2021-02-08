К бабке не ходи. Псковичи легкомысленно относятся к приметам

20:34, 08 февраля 2021, ПАИ





Стук по дереву, черная кошка, пустое ведро, свист в квартире и многое другое. Каждый из нас слышал о подобных приметах, и все они - часть нашего менталитета. В большинстве случаев суеверия, по заверению предков, ведут к чему-то плохому. Разве что птичий помет и чешущаяся рука способны принести деньги, а не неприятности. Мы решили узнать у псковичей, верят ли они в это. Сегодняшний опрос посвящен этой теме.





Для начала давайте разберемся, какие вообще есть суеверия.

Например, считается, что свист привлекает нечистую силу, которая крадет удачу и благополучие, стук по дереву изгоняет злых духов, подслушивающих нас, «сидеть на дорожку» необходимо, чтобы успокоить Домового. В тексте звучит странно, но каждый из нас это делал или видел, как это делают другие.

Конечно, такие вещи не могли взяться из ниоткуда. В стародавние времена у людей не было тех знаний о вещах, которыми мы обладаем сегодня. Когда происходило то или иное явление природы люди не могли его объяснить, поэтому старались придумать ему объяснение. Несмотря на то, что мы пережили индустриализацию, технический прогресс, клипы Моргенштерна и ТикТок, многие люди продолжают верить в приметы, некоторые из которых довольно популярны.

Каждое время и любое ремесло приносят свои виды суеверий: студенты приманивают удачу перед экзаменами, офисный планктон держится за стол начальника (зарплата будет без задержек и расположит руководителя), домохозяйки запрещают гостям мыть посуду. В таких профессиях, как актер или спортсмен суеверия вообще считаются частью ремесла. Все - от тщательно продуманных церемоний до талисманов и оберегов - направлено на сохранение везения.



Те, с кем нам удалось поговорить, суеверия игнорируют, либо интерпретируют в свою пользу: «Черная кошка - к удаче», - говорят они. Религиозные люди считают что приметы - это всё «от лукавого». Однако люди не отрицали факта обращения к приметам, и, при необходимости, старались их сгладить. Чаще всего это происходило в напряжённый момент: перед экзаменом или важным рабочем днём.



Наверное, это и есть главный вывод. Суеверия - это не плохо, если они помогают идти по жизни уверенно, а если ты веришь во что-то конкретное, стоит быть преданным этой вере.