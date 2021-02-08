9 февраля родился псковский художник Валентин Васильев

21:36, 08 февраля 2021, ПАИ

9 февраля 1940 года родился Валентин Михайлович Васильев (г. Псков), художник-график и педагог. Об этом сообщает паблик «Живописный календарь».

Валентин Михайлович из семьи служащих. Совсем маленьким в годы войны оказался в концлагере. Рисовать стал с детских лет. В 1958–1959 гг. учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной. В 1962–1965 гг. обучался в Ташкентском художественном училище. Учился на художественно-графическом факультете Костромского педагогического института им. Н. А. Некрасова. Участник художественных выставок с 1964 года. Член Союза художников СССР (1967).

Всю свою жизнь прожил в Пскове. Сначала работал на псковском телевидении. После вёл студию-кружок в Доме детского творчества. Далее удалось открыть художественную школу: в школе № 2 было выделено два класса, затем им выделили деревянный дом, и школа переехала туда. 10 лет ею руководил Васильев.

У него было две музы – Пушкин и природа. Их соседство и родство абсолютно неудивительно. Главная тема его жизни – пушкинская. Посвятил своё творчество Пушкиногорью. Немало у него работ, посвящённых Псковской земле, её памятникам истории и культуры. Работал в технике линогравюры, пользовался только двумя цветами – чёрным и белым. Пробовал свои силы и в экслибрисе.

Последние семь лет жизни художник тяжело болел.

Скончался Валентин Михайлович 30 мая 1986 года в Пскове. Его работы находятся в собрании Псковского музея-заповедника.