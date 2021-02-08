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Общество

Спортивная работа среди российских студентов оказалась лучшей в Псковском агротехническом колледже

Псковский агротехнический колледж оказался самым спортивным. Фото администрации Псковской области

 

Псковский агротехнический колледж стал призёром Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных учреждений на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019/20 учебном году. Соответствующий приказ опубликован Министерством просвещения РФ. Об этом сообщает администрация Псковской области.

Организация награждена дипломом третьей степени. По итогам оценки физкультурно-спортивной работы Псковский агротехнический колледж получил более 4,9 тыс. очков. Всего в номинации «Организация от 1001 до 2000 студентов» участвовало 16 учреждений из разных регионов страны.

Отметим, организатором конкурса является Министерство просвещения РФ при поддержке Министерства спорта РФ и Общероссийской общественной организации «Российский спортивный студенческий союз». Всего во всероссийском этапе приняло участие более 60 образовательных организаций.

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