Спортивная работа среди российских студентов оказалась лучшей в Псковском агротехническом колледже

21:58, 08 февраля 2021, ПАИ

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Псковский агротехнический колледж стал призёром Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных учреждений на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019/20 учебном году. Соответствующий приказ опубликован Министерством просвещения РФ. Об этом сообщает администрация Псковской области.

Организация награждена дипломом третьей степени. По итогам оценки физкультурно-спортивной работы Псковский агротехнический колледж получил более 4,9 тыс. очков. Всего в номинации «Организация от 1001 до 2000 студентов» участвовало 16 учреждений из разных регионов страны.

Отметим, организатором конкурса является Министерство просвещения РФ при поддержке Министерства спорта РФ и Общероссийской общественной организации «Российский спортивный студенческий союз». Всего во всероссийском этапе приняло участие более 60 образовательных организаций.