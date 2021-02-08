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Общество

Псковская областная универсальная научная библиотека открыла выставку «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм»

Афиша выставки. Фото библиотеки

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на выставку «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм».

В библиотеке начала работать выставка из собрания Пушкинского заповедника. Она объединила в себе «усадебный мир» в фотоработах Георгия Василевича, Николая Алексеева и творческую фантазию в живописных работах Игоря Шаймарданова.

Экспозиция начала работу накануне дня памяти двух великих людей – Александра Пушкина и Софьи Ковалевской, у которых одна дата смерти – 10 февраля.

Мемориальный музей-усадьба Софьи Васильевны Ковалевской располагается в бывшем имении её отца Василия Васильевича Корвин-Круковского в селе Полибино Великолукского района Псковской области. Полибинский музей является единственным в мире, посвящённым учёному с мировым именем, первой русской женщине-математику, члену-корреспонденту Петербургской академии наук, профессору Стокгольмского университета, писательнице и общественному деятелю.

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» Министерства культуры Российской Федерации – уникальный памятник русской культуры национального значения, единое духовное пространство, объединённое «гением места» – А. С. Пушкиным.
 

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