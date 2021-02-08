В Себежском культурном центре маленькие пираты искали сокровища
Детская игровая программа-квест «Послание старого пирата» состоялась в Себежском культурном центре. Об этом пишет районная газета «Призыв».
В ходе игры дети активно выполняли задания вместе с ведущей – пираткой Джейн.
За каждое выполненное задание дети получали от старого пирата Флинта подсказку, где спрятан кусок утерянной карты.
Конкурсы и задания включали в себя разгадывание ребусов, ловлю морской рыбы, поиски жемчуга и многое другое! Всё это помогло выявить самых смелых и отважных. Весело и задорно юные пираты танцевали флешмоб, опускали якоря кораблей на морское дно.
Особенно радовались дети, когда карта была собрана и азбука Морзе на оборотной стороне разгадана. В конце программы ребята нашли сладкие сокровища, которые спрятал Флинт, – это стало приятным сюрпризом для участников квеста.