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Общество

В Себежском культурном центре маленькие пираты искали сокровища

Карту надо было сложить по кусочкам. Фото газеты «Призыв»

Детская игровая программа-квест «Послание старого пирата» состоялась в Себежском культурном центре. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В ходе игры дети активно выполняли задания вместе с ведущей – пираткой Джейн.

За каждое выполненное задание дети получали от старого пирата Флинта подсказку, где спрятан кусок утерянной карты.

Конкурсы и задания включали в себя разгадывание ребусов, ловлю морской рыбы, поиски жемчуга и многое другое! Всё это помогло выявить самых смелых и отважных. Весело и задорно юные пираты танцевали флешмоб, опускали якоря кораблей на морское дно.

Особенно радовались дети, когда карта была собрана и азбука Морзе на оборотной стороне разгадана. В конце программы ребята нашли сладкие сокровища, которые спрятал Флинт, – это стало приятным сюрпризом для участников квеста.

 

Заданий было много. Фото газеты «Призыв»

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