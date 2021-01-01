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Доля свободных коек для коронавирусных больных в Псковской области выше 40%

 

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили ещё у 81 человека. Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Доля свободных коек держится на уровне выше 40 %. Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчения ограничений. Рассмотрим его в рамках оперштаба в конце недели», – заявил глава.

За сутки в области выздоровело 37 человек, всего за время пандемии – 18 918 пациентов.

 

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 8 февраля 2021 года

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