Доля свободных коек для коронавирусных больных в Псковской области выше 40%

00:02, 09 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили ещё у 81 человека. Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Доля свободных коек держится на уровне выше 40 %. Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчения ограничений. Рассмотрим его в рамках оперштаба в конце недели», – заявил глава.

За сутки в области выздоровело 37 человек, всего за время пандемии – 18 918 пациентов.