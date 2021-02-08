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Общество

Историю теплиц рассказали огородникам в Самолвовской библиотеке

В деревне Смолва огродники узнали историю теплиц от Древнего Рима до наших дней. Фото mosgor-okna.ru

 

На улице ещё морозы, но солнышко уже поднимается высоко и ярко светит, а земляки закупают семена и готовятся к выращиванию рассады, планируют, что посадят в теплицу, а что в открытый грунт. В Самолвовской библиотеке прошла беседа «Во саду ли, в огороде». Из рассказа библиотекаря читатели узнали о возникновении теплиц. Этой исторической справкой поделилась с ПАИ районная газета «Гдовская заря».

История создания этого творения уводит нас во времена Древнего Рима. За многие века теплица эволюционировала от простейших укрытий до сложнейших конструкций, в которых нашли применение самые современные технические разработки.

Садовники римских времен использовали искусственные методы для круглогодичного выращивания овощей. Огурцы, к примеру, они сажали в колёсные тележки, которые днём размещали на солнце, а ночью убирали и хранили в тёплых помещениях.

До создания тепличных конструкций использовались парники и паровые грядки. Но от холодов это не спасало. Потому кто-то гениальный и додумался упрятать грядку под колпак.

Кстати, грядки, покрытые слюдой, древние римляне использовали отнюдь не для овощеводства, в них выращивали экзотические растения и цветы, привезённые из стран с тропическим климатом.

Теплицы вошли в моду, и это привело к появлению листового стекла и металлических рам. Но Римская империя рухнула, и полезные технологии, к сожалению, были утрачены. Что касается более современных теплиц, то, по одним утверждениям, впервые они были построены в XIII веке в Италии для экзотических растений, привезённых путешественниками из тропиков. Такие сооружения назывались ботаническими садами.

По другим источникам, появление тепличных сооружений связано с Германией, точнее с городом Кёльном. Там к визиту короля Голландии Вильгельма был создан зимний сад с цветочной оранжереей. Создателем его считают Альберта Магнуса, которого впоследствии католическая церковь признала колдуном... за нарушение естественной смены времён года. А само строительство теплиц было запрещено инквизицией.

И только эпоха Возрождения вернула человеку и теплицы, и оранжереи, и зимние сады. «Дом померанцев» – так назывались застеклённые сооружения по названию одного из популярнейших в то время оранжерейных растений из рода цитрусовых.

До России модное европейское увлечение докатилось во второй половине XVI века. В Москве стали появляться первые «оранжерейные палаты» с печным отоплением, где успешно выращивались и даже плодоносили многие тропические экзоты.

В 20-х годах XVIII века была выстроена первая настоящая оранжерея. А вскоре оранжереи и зимние сады стали почти обязательным элементом не только дворцов, но и просто богатых русских усадеб.

Однако настоящий расцвет тепличного овощеводства в мире начался с первой половины XIX века. Именно тогда появилось огромное количество специальных тепличных сортов огородных овощей, но главное – теплицы стали массово появляться в самых обыкновенных крестьянских хозяйствах, то есть превратились из игрушки для избранных в повседневную для огородника вещь. Произошло это по той простой причине, что производство стекла в России значительно подешевело.

Сейчас можно без проблем приобрести готовую сборную теплицу или парник, можно заказать любую модель на выбор. Но немало огородников предпочитают сооружать теплицу своими руками, учитывая свои потребности и возможности участка.

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