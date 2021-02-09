День гражданской авиации отмечается в России 9 февраля

07:20, 09 февраля 2021, ПАИ

В России 9 февраля празднуется День гражданской авиации. В этот день в 1923 году в стране официально появился воздушный флот, пишет calend.ru.

Первым маршрутом стала воздушная линия «Москва – Нижний Новгород». В этом же году было создано общество добровольного флота, которое получило название «Добролет».

В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».

В годы войны лётчики «Аэрофлота» выполняли важные полёты по стране, а также к линии фронта и в тыл врага. В 1956 году на внутренние и международные линии «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный самолёт Ту-104, через год совершил полёт турбовинтовой самолёт Ил-18. В конце 1950-х годов начал регулярные полёты самый большой в то время лайнер Ту-114, который позже был заменён на дальних трассах новым самолётом Ил-62.