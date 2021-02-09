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Общество

Нынешняя зима бьет рекорды по перепадам температуры

Нынешней зимой фиксировались частые и резкие смены погодных процессов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет газета «Известия».

По словам специалиста, на юге России в январе и феврале в отдельные дни фиксировали до плюс 20 градусов, после чего шли обильные снегопады. На Урале и в Приволжье 30-градусные морозы сменялись околонулевой температурой и дождями.

Михаил Леус отметил, что к концу текущей недели ожидаются сильные снегопады в центре европейской части России и в Москве. В феврале, по мнению специалиста, температура воздуха ещё не раз упадёт ниже 20 градусов. Весна в этом году наступит по обычному графику – в конце марта.

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