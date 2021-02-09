Обновлён перечень препаратов для лечения коронавируса

08:10, 09 февраля 2021, ПАИ

Минздрав обновил перечень препаратов для лечения коронавируса. 8 февраля была представлена обновлённая версия перечня препаратов в рекомендациях по лечению COVID-19, пишет газета «Известия».

Из списка был исключён антибиотик азитромицин. В новой, десятой версии временных методических рекомендаций остались пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что японский фавипиравир и американский ремдесивир обладают прямым противовирусным действием и являются эффективными. Свою действенность показали также умифеновир (Арбидол) и интерферон-альфа.

Умифеновир рекомендуют применять для профилактики заболевания. Специалисты отмечают безопасность препарата.

При этом гидроксихлорохин вызывает у экспертов вопросы. Препарат имеет серьёзные побочные эффекты и его необходимо применять под врачебным наблюдением. Однако препарат оказывал положительный эффект на состояние больных коронавирусом.