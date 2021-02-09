Псковский приют «Лесопилка» просит помочь пополнить запасы воды и опилок
Приют «Лесопилка» обратился к неравнодушным псковичам с просьбой о помощи пополнить запасы. Информацию зоозащитники разместили в своём Instagram-аккаунте.
В приюте заканчиваются сухие опилки, поскольку они активно расходуются для щенков. Также заканчивается вода и газеты любого содержания.
«Помогите, пожалуйста, кто чем может», - обратились сотрудники приюта.
Номер карты для пожертвований, указанный в группе организации: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк). Карта привязана к телефону 8-911-362-31-25. Приют «Лесопилка» находится на улице Новгородской, 7. Телефон 89113623125.