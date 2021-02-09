При какой погоде гибнет коронавирус, рассказала биолог
Определённая погода может остановить распространение коронавируса. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет РИА Новости.
Зимой для гибели вируса необходима морозная и солнечная погода, а летом – жаркая и солнечная, с низкой влажностью и ветром.
Благоприятной погодой для вируса является слякоть, переходы через нулевую температуру. Большую роль играет ветер – сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус при низкой влажности.
При этом слабый ветер хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает число заражённых.