При какой погоде гибнет коронавирус, рассказала биолог

09:00, 09 февраля 2021, ПАИ

Определённая погода может остановить распространение коронавируса. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет РИА Новости.

Зимой для гибели вируса необходима морозная и солнечная погода, а летом – жаркая и солнечная, с низкой влажностью и ветром.

Благоприятной погодой для вируса является слякоть, переходы через нулевую температуру. Большую роль играет ветер – сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус при низкой влажности.

При этом слабый ветер хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает число заражённых.