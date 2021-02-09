Прокурор добился появления контейнерной площадки в новосокольнической деревне Вяз

09:10, 09 февраля 2021, ПАИ

После вмешательства прокуратуры в деревне Вяз Новосокольнического района появилась контейнерная площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее в указанном населённом пункте не были созданы места накопления твердых коммунальных отходов, отсутствовали схема их размещения и реестр. В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию Вязовской волости устранить выявленные нарушения закона.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложили соответствующие обязанности. В настоящее время судебный акт исполнен. Реестр мест накопления размещен на официальном сайте администрации Новосокольнического района.