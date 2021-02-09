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Общество

Более 4 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

На 5-й неделе 2021 года ОРВИ заболели 4316 жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 12,4%.

Количество зафиксированных случаев ниже порогового уровня по населению в целом на 50,3%. По региону ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ выросла на 19,7%, выявлен 2161 случай. Эпидпорог превышен на 16,4%, в том числе в возрастной группе от 15 лет и старше - на 12,6%.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания. Особенно это касается маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). При ухудшении самочувствия следует вызвать врача и оставаться дома, строго следуя рекомендациям.

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