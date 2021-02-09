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Общество

Начальная школа и детский сад закрыты на карантин по ОРВИ в Печорском районе

В связи с заболеваемостью ОРВИ были полностью закрыты Залесская начальная школа, дошкольное отделение при ней и новоизборский детский сад «Сказка» в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Также на карантин по ОРВИ закрыты 7 классов в 6 школах (В Пушкинских Горах, Порхове, Невеле, Куньинском и Печорском районах), 8 групп в 4 детских садах (Пыталово, Порховский район, Псков). Кроме того, не работает 1 группа в Великолукском политехническом колледже.

По данным на 8 февраля, на карантин по ОРВИ закрылся детский сад в посёлке Вышгородок Пыталовского района, а детсад во Владимирском Лагере Стругокрасненского района – из-за COVID-19.

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