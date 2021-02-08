Два детсада закрыты на карантин в Псковской области

13:26, 08 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области два детских сада полностью закрыты на карантин, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Детский сад в посёлке Вышгородок Пыталовского района закрыт на карантин из-за ОРВИ, а детсад во Владимирском Лагере Стругокрасненского района – из-за COVID-19.

Всего в Псковской области из-за коронавируса на карантин закрыты 27 классов в 18 школах и 10 групп в пяти дошкольных учреждениях. По ОРВИ в регионе закрыто 29 классов в 10 школах и 10 групп в шести детских садах.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 30 254 случая заражения коронавирусом, выздоровел 18 881 пациент, 144 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.