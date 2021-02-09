Сирота из Пустошкинского района пытается получить жильё при помощи прокуратуры
Прокуратура Пустошкинского района помогает сироте получить жильё. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, районная администрация нарушила требования закона, не обеспечив сироту благоустроенным жилым помещением. Долгое время девушка снимала квартиру.
В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Пустошкинского района, на орган местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению сироты жильём. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.