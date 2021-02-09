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Культура

Спектакль - лауреат «Золотой маски» покажут в Пскове 14 февраля

14 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина покажут спектакль «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский), ставший обладателем Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Это будет первый показ после присуждения высшей театральной награды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Гоголевский «Ревизор» – самая знаменитая пьеса русской классической драматургии, не потерявшая актуальности и сегодня. В спектакле Петра Шерешевского немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов, однако они не закрывают от зрителя главной мысли: продать душу силам зла совсем не трудно, можно даже не расписываться кровью – и не заметить, как потерял самое дорогое», – отметили в театре.

В 2020 году спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы стал соискателем премии «Золотая маска» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Актриса Дарья Чураева стала обладательницей награды за роль Марьи Антоновны в этом спектакле.

Псковский театр драмы выступал со спектаклем «Ревизор» на Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, на фестивале «Осенний марафон» в Петербурге, гастролировал с ним в Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках. Спектакль впервые покажут на псковской сцене уже в новом статусе – спектакля-лауреата «Золотой маски». Правда, в роли Марьи Антоновны на сцену выйдет актриса Ксения Чехова. Дарья Чураева сейчас находится в декретном отпуске: две недели назад она впервые стала мамой.

Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом. Для зрителей 18+. Подробнее о спектакле и онлайн-билеты здесь.

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