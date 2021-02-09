Новый артист исполнит роль в псковском спектакле «Река Потудань»

10:18, 09 февраля 2021, ПАИ

Спектакль «Река Потудань», пятикратный номинант на высшую театральную награду России – премию «Золотая маска», возвращается на псковскую сцену 9 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В спектакле обновился актерский состав. Теперь одну из ролей исполнит Георгий Болонев – артист, вошедший в труппу Псковского театра драмы в прошлом году. В постановке заняты ведущие мастера псковской сцены – народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и хореограф театра Илона Гончар.

Сюжет повести «Река Потудань», на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново.

«Мы исследуем текст Платонова, мы исследуем себя, пытаемся разобраться в том, в какой позиции находится сейчас человек, наш мир», – говорит режиссёр спектакля Сергей Чехов.

Спектакль «Река Потудань» номинировался на премию «Золотая маска» как «Лучший драматический спектакль малой формы», «Лучший режиссер» (Сергей Чехов), «Лучший художник» (Анастасия Юдина), «Лучшая женская роль второго плана» (Илона Гончар), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Новохижин, Виктор Яковлев). Спектакль с успехом играли в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Воронеже, Новосибирске. Грядущей осенью намечены гастроли «Реки Потудани» в Красноярске.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 16+.

Спектакль пройдёт на малой сцене Псковского театра драмы 9 февраля в 19:00.