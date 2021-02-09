5491 человек заразился коронавирусом в Великих Луках

10:09, 09 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразился 5 491 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 12, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 979 случаев), на третьем – Псковский район (2 561 случай).

Всего в Псковской области зарегистрировано 30 335 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 918 пациентов, 144 человека умерли.