0
11:07
Пьяный водитель Chevrolet врезался в такси в Пскове. Пострадали три человека
10:20
Жителю Пустошки грозит тюрьма за хранение марихуаны
23:25
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
20:10
Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции
18:42
Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове
17:55
Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
11:28
Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Похитителей спиртного задержала Росгвардия в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

8 февраля около 18:00 сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что 47-летний гражданин пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

В этот же день в 22:26 в магазине на улице Труда росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку коньяка и виски.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Пьяный водитель Chevrolet врезался в такси в Пскове. Пострадали три человека
09 февраля 2021
Пьяный водитель Chevrolet врезался в такси в Пскове. Пострадали три человека
Жителю Пустошки грозит тюрьма за хранение марихуаны
09 февраля 2021
Жителю Пустошки грозит тюрьма за хранение марихуаны
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
08 февраля 2021
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции
08 февраля 2021
Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции
Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове
08 февраля 2021
Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове
Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
08 февраля 2021
Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля в Пскове
Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
08 февраля 2021
Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
07 февраля 2021
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей

Идет загрузка...