Похитителей спиртного задержала Росгвардия в Пскове

10:10, 09 февраля 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

8 февраля около 18:00 сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что 47-летний гражданин пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

В этот же день в 22:26 в магазине на улице Труда росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку коньяка и виски.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.