Жителю Пустошки грозит тюрьма за хранение марихуаны

10:20, 09 февраля 2021, ПАИ

Житель Пустошки предстанет перед судом за приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

26-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. С июля по декабрь 2020 года он незаконно хранил в картонной коробке из-под телефона марихуану массой не менее 14,32 грамма, что является значительным размером. Наркотик он использовал в личных целях, пока его не изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет.