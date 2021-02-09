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Жителю Пустошки грозит тюрьма за хранение марихуаны

Житель Пустошки предстанет перед судом за приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

26-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. С июля по декабрь 2020 года он незаконно хранил в картонной коробке из-под телефона марихуану массой не менее 14,32 грамма, что является значительным размером. Наркотик он использовал в личных целях, пока его не изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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