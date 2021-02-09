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Общество

Псковский контрактник заплатит штраф за продажу штык-ножа

В Пскове военнослужащий заплатит штраф за продажу штык-ножа, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону.

Мужчина служил по контракту в войсковой части 12865 старшим прапорщиком. Во второй декаде августа 2019 года он нашел в кустах возле КПП бывшего автомобильного парка войсковой части 29760 штык-нож к автомату АКМ и сбыл его за 6000 рублей.

Псковский гарнизонный военный суд признал его виновным в незаконном сбыте холодного оружия и назначил штраф в размере 30 000 рублей.

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