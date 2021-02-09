Решивший погостить у родителей военный из Пскова получил условный срок

10:31, 09 февраля 2021, ПАИ

В Пскове за невыход на службу военнослужащему назначили условный срок, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону.

20 декабря 2019 года лейтенант, проходящий службу по контракту в войсковой части 81430, не вернулся к установленному времени в Псков и остался у родителей в городе Заринске Алтайского края. Он приехал к месту службы только 18 марта 2020 года.

За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно.