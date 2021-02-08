19,3 тонны торфа не попали в Великие Луки из-за отсутствия печати

10:47, 09 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области на российско-белорусском участке государственной границы РФ в ФКП «Долосцы» запретили ввоз 19,3 тонны торфа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз везли в автомобиле из Витебской области Белоруссии в адрес предприятия, расположенного в Великих Луках. Инспектор не обнаружил в фитосанитарном сертификате печати и подписи должностного лица уполномоченного органа страны-экспортёра, выдавшего документ. В связи с этим документ был признан недействительным. Ввоз полезного ископаемого на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.