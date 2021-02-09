Пьяный водитель Chevrolet врезался в такси в Пскове. Пострадали три человека

11:07, 09 февраля 2021, ПАИ

В Пскове пьяный водитель Chevrolet врезался в такси марки Renault. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

ДТП случилось 8 февраля в 17:14 у дома № 26а/1 на улице Карбышева. 32-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, в результате автомобиль занесло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с такси марки Renault, за рулём которого была 29-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель Chevrolet, водитель и пассажир Renault. Пострадавшие были доставлены в областную больницу.

У водителя Chevrolet выявили ушиб левого коленного сустава. Водитель Renault получила ушибы грудной клетки и правого плеча, а у пассажира Renault диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Установлено, что водитель Chevrolet находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения (0,559 мг на литр), а также перевозил в машине ребёнка без удерживающего детского кресла.

Всех пострадавших в ДТП привлекут к административной ответственности. Водителя Chevrolet по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (за управление автомобилем в нетрезвом виде) и по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), а пострадавших в Renault оштрафуют за непристёгнутые ремни безопасности.

Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове можно посмотреть здесь.