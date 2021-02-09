Что такое розовая ксандрейка и драдедамовый платок, расскажут псковичам

11:18, 09 февраля 2021, ПАИ

11 февраля в 15:00 в актовом зале Псковской областной научной библиотеки состоится отрытая лекция музееведа Марины Мариненко «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» из цикла «Эпоха. Мода. Стиль». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Встреча пройдет в рамках проекта «Сохраняя народные традиции». Слушатели узнают об особенностях русского костюма XIX века. «Это то самое время, когда стало очевидно, что отношение к одежде и манера одеваться являются способом самовыражения личности, демонстрацией политических симпатий, антипатий и эстетических предпочтений», - рассказали в библиотеке.

Также псковичам объяснят, что такое розовая ксандрейка и драдедамовый платок и почему они символизируют мир ушедших эпох и забытых вещей.

Вход на мероприятие свободный.