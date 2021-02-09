Михаил Ведерников может возобновить формат очных встреч с журналистами в апреле-мае

12:21, 09 февраля 2021, ПАИ

В апреле-мае может возобновиться формат очных встреч губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с журналистами, сообщил его советник по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

Он напомнил, что во время пандемии многие форматы закрылись и перешли в онлайн. В качестве примера Антон Сергеев привёл оперштаб, который транслируется в прямом эфире, встречи с медиками. Также он добавил, что в конце 2020 года состоялась встреча губернатора с главными редакторами СМИ.

Советник сообщил, что рассматривается возможность проведения большой пресс-конференции губернатора весной. «Мне кажется, что это более востребованная история», - уверен он.

Антон Сергеев добавил, что ситуация с коронавирусом понемногу нормализуется и к обычным форматам можно будет вернуться только после окончания пандемии.