Защити себя сам: чему надо научить ребёнка ради его безопасности

12:14, 09 февраля 2021, ПАИ

По статистике, 4 из 5 детей поможет незнакомцу в поисках котенка. 99 % детей будут искать родителей в случае пожара, а не выход. 80 % детей думают, что преступник – это злой дядя в маске и с пистолетом. 70 % детей считают, что подъезд – безопасное место, где можно спрятаться при угрозе. Как разрушить опасные стереотипы и научить ребенка постоять за себя, в интервью Псковскому агентству информации рассказал руководитель Школы безопасности «Стоп Угроза» Павел Андреев.

– Павел, как возникла идея Школы безопасности?

– В семье стали подрастать дети, и речь зашла об их безопасности. В какой-то момент мы поняли, что не знаем, как правильно с ними об этом говорить. Не было уверенности, что доносим до них нужную информацию, переживали, что можем их напугать. Нюансов в этой теме очень много. Это только кажется, что все просто: сказал «не ходи с незнакомыми людьми» или «переходи дорогу только на зеленый сигнал светофора» и проблему решил. Вовсе нет, да и дети на эти слова не особо реагируют. Более того, у них существует стереотипное представление о «хороших» и «плохих» людях. Например, они абсолютно уверены, что могут опознать бандита в толпе, потому что представляют его в маске и с пистолетом. Они уверены, что могут помочь взрослому спасти котенка или щенка. И таких примеров много. О каких-то ситуациях мы даже можем и не догадываться. Мы стали этот вопрос изучать, искать какие-то курсы на эту тему в нашем городе, но ничего не нашли, зато вышли на Школу безопасности «Стоп Угроза». Это федеральная сеть, которая имеет более 100 филиалов по всей России. За 7 лет работы специалисты Школы провели более 10 000 тренингов.

– Как построен процесс обучения в Школе?

– Педагоги-психологи, которые аттестованы по специальной методике, проводят тренинги с детьми. Тем много, и они разные. «Защита от похитителя», «Защита от неприятностей», «Безопасный интернет», «Стоп наркотик» - только некоторые из них. Тренинги – это практические занятия, на которых отрабатываются важные навыки. Если ребенку сказать «не надо разговаривать с незнакомцами», он в лучшем случае кивнет головой, но в целом эта информация у него не отложится. Надо объяснять, а лучше прорабатывать. Главная задача — научить его отличать нормальную ситуацию от подозрительной. В ходе тренинга мы объясняем все психологические крючочки: за что может зацепиться мошенник, как себя поведет и прочее. Занятия построены так, что до решений дети додумываются сами, ведь если сам додумался, то уже не забудешь. Кроме того, мы до автоматизма отрабатываем дежурные фразы и даже действия в том или ином случае. Все продумано так, чтобы ребенка не напугать, потому что страх — плохой учитель. У нас все это проходит довольно весело, и дети, уходя с тренингов, чувствуют свою экспертность, хотят ею делиться с окружающими.

– По одной теме одно занятие или серия?

– Вполне достаточно одного занятия. Тренинг в среднем длится час-полтора, этого времени хватает, чтобы сломать детские стереотипы и выработать правильные модели поведения в разных ситуациях. Форматы проведения тренингов абсолютно разные. Сейчас в связи с пандемией мы перешли на дистанционку и делаем тренинги в интернете. Осенью прошлого года мы выиграли региональный грант на реализацию проекта «Безопасный интернет для школьников 4-5 классов в малых городах Псковской области».

– Как родилась идея этого проекта?

– Тренинг «Безопасный интернет» получил хороший отклик у родителей, учителей и детей, мы получили много запросов на его проведение из области. Когда началась пандемия, количество тренингов существенно сократилось, мы ушли в онлайн. Наши дети тоже сели перед компьютером делать уроки, и мы там такого насмотрелись, что решили – их надо в этом направлении образовывать. Намеренно выбрали школьников 4-5 классов, потому что именно в этом возрасте они начинают активно пользоваться интернетом. Сделали акцент на ребятах из районов, потому что среди городских детей эта информация хоть как-то распространяется. Заявились на конкурс, потому что тема острая, а в период пандемии и вовсе необходимая. Выиграли грант и приступили к занятиям.

– Тренинги проводите в школах?

– Все зависит от технических возможностей. У многих школьников, живущих в районах, интернета в телефонах нет, поэтому для них проводим в школе. Собираем в классе и подключаем к нашему тренеру, благо оборудование у нас закуплено хорошее. Кроме тренингов для детей в рамках проекта запланированы десять встреч с родителями и педагогами, потому что самая эффективная связка получается, когда мы консультируем и тех и других.

– Получается, интерес к этой теме есть?

– Есть, но подходы очень разные. Деньги — далеко не основная проблема. Многие родители не хотят разговаривать с детьми о безопасности, чтобы не накликать беду. Полагают, что если эту тему не затрагивать, то и беспокоиться не о чем. Я считаю, что это абсолютно неконструктивный подход. Надо обязательно какие-то базовые правила с ребенком пройти и обсудить. К примеру, надо рассказать ему, что нормальный взрослый не станет просить помощи у ребенка.

– А какие тренинги пользуются наибольшим спросом?

– Абсолютный хит - «Защита от похитителя» для разных возрастных групп. Проведенный нами опрос показал, что даже старшие дети не отказали бы взрослому человеку, который вежливо попросил донести пакеты с продуктами до машины. Одним словом, если вдруг во дворе появится миньон и пригласит всех на вечеринку, то пойдут все от мала до велика.

– Какого возраста дети чаще посещают ваши тренинги?

– Пять – десять лет. На тренинг «Защита от похитителя» мы приглашаем детей от четырех лет. Работаем с группами в детских садах, им нравится, дома они потом демонстрируют родителям, чему научились. Для детей в возрасте 10–18 лет есть хороший тренинг по профилактике травли в классе - «Моральное айкидо». В ходе занятия мы даем модель, которую класс может примерить на себя. Когда все роли озвучены и обыграны, когда мотивы проговорены и типы реакции на травлю изучены, агрессору уже не так просто. Я бы рекомендовал не дожидаться проблемы, а провести этот тренинг на ее упреждение.

– С какого возраста надо начинать образовывать детей в этом вопросе?

– Лет с четырех. Конечно, четырехлеткам «Безопасный интернет» вряд ли понадобится, но тренинг можно найти на любой возраст. И если для маленьких это больше веселье, то со взрослыми могут происходить очень серьезные беседы, в ходе которых выявляются проблемы, которыми они не готовы делиться ни с родителями, ни с учителями.

– У вас есть занятия для родителей и педагогов. Посещают?

– Да, мы проводим семинары и для взрослых тоже. Сейчас многие взрослые с интернетом на «вы». Даже я с интернетом не очень лажу, а что уж говорить про тех, кто старше меня. И как решать проблему учеников, если ты сам не в теме? Вот мы и даем практические рекомендации. Например, рекомендуем преподавателям не критиковать контент у подростков в соцсетях, чтобы не оказаться в стане противников. Ведь критикой ничего не добьешься.

– Темы тренингов расширяются?

– Да. Только ударила пандемия, как у нас сразу появился новый тренинг «Стоп Вирус». Если есть запросы от родителей, мы подключаем методистов из главного центра, которые разрабатывают тренинги по той или иной теме.

– Пандемия внесла коррективы в вашу работу?

– Мы ушли в онлайн и получили незаменимый опыт. Первое время волновались, что не сможем удержать внимание классов на дистанционке, но страхи оказались напрасными. Но, конечно, живое общение ничем не заменить. Допустим, «Безопасный интернет» можно дать без потери качества, а «Защиту от похитителя», тем более детям, — тяжело, потому что на занятиях учим их конкретным действиям. А так у нас ко всему гибкий подход, мы смотрим с точки зрения эффективности и целесообразности.

– Павел, ваш проект «Школа безопасного поведения на улице и в интернете» признан лучшим социальным проектом некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2020». Что вам это дает?

– Во-первых, хочу сказать, что мы активно сотрудничаем с Центром инноваций социальной сферы Псковской области [уполномоченный представитель конкурса «Лучший социальный проект года - 2020» в Псковской области и организатор регионального этапа. – ПАИ], он помогает нам в продвижении и консультациях, и мы благодарны им за эту работу. Во всех их мероприятиях стараемся участвовать, и эта награда — подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении, нас это вдохновляет.