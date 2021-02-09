Рэпер с африканскими корнями из Острова занял третье место на конкурсе «РЭП ЗАВОД»

12:15, 09 февраля 2021, ПАИ

Бронзу в финале проекта «РЭП ЗАВОД» получил рэпер-африканец из Острова Эммануэль Асамоах, сообщает ГТРК «Псков».

Музыкант исполняет треки под псевдонимом Ти-Рэпс. Исполнитель из Острова отличается самобытной техникой читки и бешеной ритмикой, умеет завести толпу — это отметили судьи музыкального конкурса.

В финале хип-хоп-конкурса участвовали 22 сильнейших исполнителя со всей страны. Эммануэль исполнял трек под названием «Мулато», в котором переплелись четыре языка - английский, ганский, русский и французский.

В качестве приза за третье место рэпер из Острова получил контракт на PR.

«Пять миллионов аудитория!» - эмоционально поделился итогами Эммануэль Асамоах.

Эммануэль Асамоах пишет и читает рэп уже десять лет. В ноябре вышел его первый альбом под названием Lucky flame.



