Рэпер с африканскими корнями из Острова занял третье место на конкурсе «РЭП ЗАВОД»
Бронзу в финале проекта «РЭП ЗАВОД» получил рэпер-африканец из Острова Эммануэль Асамоах, сообщает ГТРК «Псков».
Музыкант исполняет треки под псевдонимом Ти-Рэпс. Исполнитель из Острова отличается самобытной техникой читки и бешеной ритмикой, умеет завести толпу — это отметили судьи музыкального конкурса.
В финале хип-хоп-конкурса участвовали 22 сильнейших исполнителя со всей страны. Эммануэль исполнял трек под названием «Мулато», в котором переплелись четыре языка - английский, ганский, русский и французский.
В качестве приза за третье место рэпер из Острова получил контракт на PR.
«Пять миллионов аудитория!» - эмоционально поделился итогами Эммануэль Асамоах.
Эммануэль Асамоах пишет и читает рэп уже десять лет. В ноябре вышел его первый альбом под названием Lucky flame.