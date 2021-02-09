Пскович решил заработать денег фиктивной постановкой иностранцев на учёт
Безработный житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ноябре 2020 года 46-летний мужчина поставил на учет в доме на улице Бродского гражданина Армении и женщину из Белоруссии. Пскович дал признательные показания. По данному факту полиция проводит проверку.
Ответственность за данное деяние предусмотрена статьей 322.3 УК РФ.