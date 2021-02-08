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Экономика

Проект по легализации псковских рынков обсудили власти региона и налоговая

Проект по легализации деятельности рынков обсудили представители администрации Псковской области и налоговой службы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по региону, в совещании приняли участие руководитель управления Анна Кутузова, заместитель губернатора Нинель Салагаева, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, а также представители региональных общественных организаций и управляющие рынков.

Отмечалось, что сейчас Федеральная налоговая служба приступила к реализации на всей территории Российской Федерации масштабного проекта по легализации деятельности рынков. Он направлен на исключение недобросовестного поведения предпринимателей, в том числе в части неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Целью данного проекта является увеличение выручки, фиксируемой с применением ККТ, и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В результате реализации данного проекта планируется создать целевую налоговую модель, при которой налогоплательщики будут зарегистрированы в установленном порядке, а рынки начнут работать с соблюдением требований закона и применением ККТ. 

Участники совещания отметили особую значимость реализуемого проекта для Псковской области и всей экономики страны в целом. 

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