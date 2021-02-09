Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в этом году

13:16, 09 февраля 2021, ПАИ

Около 170 новых сервисов будут доступны на портале госуслуг в 2021 году. Об этом 9 февраля заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пресс-брифинге, посвящённом старту нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», сообщает РИА Новости.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в настоящее время граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.

«На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно, в этом году будет еще около 170 новых введено. И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. И здесь действительно специалисты по коммуникациям обеспечат короткий эффективный контакт», – отметил Дмитрий Чернышенко.