Второй компонент прививки от COVID-19 получили 259 псковичей

14:21, 09 февраля 2021, ПАИ

Второй компонент прививки от коронавируса в Псковской области получили 259 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Она также рассказала, что по состоянию на вечер 8 февраля 957 жителей области записались на прививки через сайт «Госуслуги», и еще 560 встали в лист ожидания.

Надежда Рагозина напомнила, что существуют другие способы записи на прививку от ковида.

О графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове читайте в интервью с Галиной Неваленной. О том, как прививался обозреватель ПАИ, читайте в материале «Первый пошёл»: как я прививалась от коронавируса в Пскове.