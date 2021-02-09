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Общество

Второй компонент прививки от COVID-19 получили 259 псковичей

Фото ПАИ.

 

Второй компонент прививки от коронавируса в Псковской области получили 259 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Она также рассказала, что по состоянию на вечер 8 февраля 957 жителей области записались на прививки через сайт «Госуслуги», и еще 560 встали в лист ожидания.

Надежда Рагозина напомнила, что существуют другие способы записи на прививку от ковида.

О графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове  читайте  в интервью с Галиной Неваленной. О том, как прививался обозреватель ПАИ, читайте в материале  «Первый пошёл»: как я прививалась от коронавируса в Пскове.

 

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