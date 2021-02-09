В Псковской области коммерческие медорганизации не прививают от COVID-19

14:33, 09 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области коммерческие медицинские организации не прививают от COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Пскове 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Что касается вакцинации на платной основе, то таких данный по Псковской области нет. Ни одной из коммерческих медицинских организаций комитет не предоставлял вакцину», – пояснила Надежда Рагозина.

Она также добавила, что вакцинация от коронавируса в частных клиниках возможна, но она должна быть бесплатной. Кроме того, есть и ряд других требований – соответствующий прививочный кабинет, холодильное оборудование, уточнила Надежда Рагозина.