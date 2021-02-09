Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки

14:48, 09 февраля 2021, ПАИ

Один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе инфекционной больницы в Пскове. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в детском корпусе инфекционной больницы находятся 39 детей-пациентов. Один ребёнок с COVID-19, остальные дети имеют типичные вирусные инфекции.

Загруженность коечного фонда детского отделения инфекционной больницы в Пскове составляет 70 %, уточнила Анастасия Повторейко.