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Общество

Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки

Один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе инфекционной больницы в Пскове. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в детском корпусе инфекционной больницы находятся 39 детей-пациентов. Один ребёнок с COVID-19, остальные дети имеют типичные вирусные инфекции.

Загруженность коечного фонда детского отделения инфекционной больницы в Пскове составляет 70 %, уточнила Анастасия Повторейко.

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