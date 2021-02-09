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Общество

В отношении одного из задержанных на несанкционированной акции в Пскове возбуждено два уголовных дела

В отношении одного из задержанных на несанкционированной акции в Пскове 31 января возбуждено два уголовных дела.

Как пишет Telegram-канал «ОПЕР слил», задержанный 31 января совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов.

В отношение фигуранта СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти ), а 8 февраля 2021 по иным эпизодам его противоправной деятельности (роликам в Тик-Токе) СО УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Информацию о возбуждении уголовных дел Псковскому агентству информации подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

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