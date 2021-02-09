В Псковской области никто не заболел COVID-19 после первой прививки

15:03, 09 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом в промежутке между двумя этапами вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Пскове 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина подчеркнула, что в промежутке между прививкой первой и второй дозой вакцины от COVID-19 стойкого иммунитета нет, человек в это время уязвим. «Но у нас случаев заболевания именно коронавирусом в промежутке между двумя этапами вакцинации нет», – уточнила она.

Замруководителя профильного комитета также отметила, что после перенесенного коронавируса нельзя прививаться. Она напомнила, что ранее в рекомендациях Минздрава РФ звучало, что через полгода можно привиться от коронавируса, но при выполнении тестирования. В последней версии рекомендаций принято решение, что переболевшие не вакцинируются, подчеркнула Надежда Рагозина.