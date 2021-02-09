Музеи Пушкинского заповедника можно посетить бесплатно 10 февраля

15:11, 09 февраля 2021, ПАИ

10 февраля, в День памяти Пушкина, вход в музеи Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей будет бесплатным, сообщила представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Гостям Михайловского, Тригорского, Петровского и музея «Пушкинская деревня» нужно будет заплатить только за экскурсионное обслуживание, если они захотят им воспользоваться. Билеты для организованных групп будут продавать согласно ценам, указанным в прейскуранте.

Бесплатными для всех гостей и жителей Святогорья в День памяти Пушкина будут открытие выставки «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…» и спектакль петербургского актёра и певца Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой». Пригласительные билеты на спектакль можно получить в кассе музейного Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Все мероприятия пройдут в соответствии с предписаниями региональных властей, введёнными в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Псковской области.