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Культура

Музеи Пушкинского заповедника можно посетить бесплатно 10 февраля

Владимир Кранц. Святогорский монастырь (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

10 февраля, в День памяти Пушкина, вход в музеи Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей будет бесплатным, сообщила представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Гостям Михайловского, Тригорского, Петровского и музея «Пушкинская деревня» нужно будет заплатить только за экскурсионное обслуживание, если они захотят им воспользоваться. Билеты для организованных групп будут продавать согласно ценам, указанным в прейскуранте.

Бесплатными для всех гостей и жителей Святогорья в День памяти Пушкина будут открытие выставки «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…» и спектакль петербургского актёра и певца Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой». Пригласительные билеты на спектакль можно получить в кассе музейного Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Все мероприятия пройдут в соответствии с предписаниями региональных властей, введёнными в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Псковской области.

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