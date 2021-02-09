Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка

15:13, 09 февраля 2021, ПАИ

Главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко рекомендует тем, кто переболел коронавирусом прививаться от пневмококка, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в «Интерфаксе» 9 февраля.

Анастасия Повторейко напомнила, что ежегодная вакцинация от гриппа спасает от серьезных вирусных заболеваний.

По ее опыту, очень мало пациентов, которые перенесли тяжелые пневмонии, были ранее вакцинированы от пневмококка. Поэтому инфекционист для профилактики этого тяжелого заболевания рекомендует пневмококковую вакцинацию, а также желательно провести всем переболевшим ковидом.

«Сделать это можно, обратившись в поликлинику по месту жительства, вакцина есть, - отметила врач.